1 Eine Senioren wird dreist in ihrer Wohnung bestohlen. (Symbolfoto) Foto: © Christian Horz – stock.adobe.com

Dreister geht es kaum: Eine Frau klingelte bei einer Senioren, ging einfach in die Wohnung, suchte nach Wertsachen und nahm den Geldbeutel mit.















Niedereschach - Am Sonntagabend gegen 19 Uhr klingelte im Bereich des Betreuten Wohnens in Niedereschach eine gepflegt aussehende junge Frau mit Schutzmaske, offener Jacke und darunter weißer Kleidung, die an eine Mitarbeiterin aus dem Pflegedienstbereich erinnerte, bei einer alleinstehenden, fast 90-jährigen Frau an deren Wohnungstür, fragte nach ihrem Namen, obwohl der Name der Frau an der Tür stand und trat sofort in die Wohnung der alleinstehenden Frau ein.

Auf die Nachfrage der 90-Jährigen, ob sie der Pflegedienst oder jemand vom Betreuungsbüro schicke, bekam sie als Antwort jeweils nur ein "Ja". Derweil wühlte die junge Frau in der Wohnung verschiedene Schubladen durch, ganz offensichtlich auf der Suche nach Wertsachen, und verließ dann die Wohnung der überrumpelten älteren Frau, die später ihren Geldbeutel vermisste.

Polizei informiert

Die Polizei wurde eingeschaltet. Alle Bewohner der betreuten Seniorenwohnanlage im Eschachpark wurden sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls von den Caritas-Betreuerinnen Monika Blamberger und Christine Dreier, die sich entsetzt zeigten, informiert und gewarnt. Ganz offensichtlich hat die Diebin im Schutz der Dämmerung am Sonntagabend mindestens an einer weiteren Wohnungstür versucht auf dieselbe dreiste Tour in die Wohnung zu kommen, dort allerdings ohne Erfolg. Wer Hinweise geben kann sollte sich umgehend an die Polizei unter Telefon 07721/60 10 wenden.

Da davon auszugehen ist, dass die dreiste Tour eventuell nicht nur im Bereich des "Betreuten Wohnens" im Eschachpark, sondern auch anderswo versucht wird, werden gerade ältere Menschen um besondere Vorsicht gebeten. Angehörige von alleinstehenden älteren Menschen sollten diese entsprechend sensibilisieren, niemals ihnen nicht bekannte Menschen in ihre Wohnung zu lassen.