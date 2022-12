4 Auf dem Balinger Marktplatz wird im Juli 2023 wieder gefeiert. Foto: Engelhardt

Das diesjährige Balinger Marktplatz-Open-Air lockte bis zu 5000 Besucher pro Abend nach Balingen. Im kommenden Jahr ist ein Open Air vom 20. bis 23. Juli geplant und drei Künstler stehen schon fest. Der vierte wird bisher noch geheim gehalten.















Balingen - Zwei Sommer lang musste Balingen auf das Marktplatz-Open-Air verzichten. Dieses Jahr kehrte der Festivalsommer mit den Künstlern LEA, Niedeckens BAP, Max Giesinger, Santiano und Roland Kaiser nach Balingen zurück.

Festivalfans werden sich freuen, denn auch für das kommende Jahr sind Open-Air-Konzerte geplant – und das Line-Up ist beeindruckend.

Der erste Künstler, Kool Savas, wird am Donnerstag, 20. Juli, die vier Konzerttage eröffnen. Der gebürtige Aachener ist für seine Fans seit mehr als 20 Jahren nicht mehr aus der deutschen Rapszene wegzudenken. Er ist ein Vorbild und zahlreiche bekannte Rapper erwähnen seinen Einfluss. Der selbsternannte "King of Rap" wird den Marktplatz mit seiner Show sicher zum Beben bringen.

Calum Scott verzaubert Publikum

Mit seiner einfühlsamen Stimme und seinem tief gehenden Songtext stürmte Calum Scott mit "You Are The Reason" die Charts. Der britische Popsänger wurde 2015 bei der Casting Show "Britain’s Got Talent" bekannt. Er verfolgt weiterhin das Ziel, die Menschen mit seiner Musik anzusprechen, wie er es bereits mit seinem Debütalbum getan hat, das allerdings noch ausgefeilter als beim letzten Mal. Er sei gespannt, ob die Leute auch live diese Veränderungen hören werden, sagt Calum Scott. Beim Balinger Open Air will er am Freitag, 21. Juli, sein Publikum verzaubern.

Techno-Party mit Scooter

Am Samstag, 22. Juli, wird Deutschlands erfolgreichster Techno-Act Scooter auftreten. Nach einer erfolgreichen Arena-Tour, ausverkauften Open Airs und Festivalshows, geht es im nächsten Jahr weiter. Beim Marktplatz-Open-Air in Balingen wird die Band um H.P. Baxter mit einem visuellen Feuerwerk und einem Hit-Marathon eine unvergessliche Party bereiten und ihre Fans mitreisen.

Der Act für das Abschlusskonzert am Sonntag, 23. Juli, wird bisher noch geheim gehalten. Der Veranstalter Vaddi Concerts möchte dies erst Anfang nächsten Jahres bekanntgeben. Aber schon jetzt steht fest: Das Marktplatz-Open-Air wird wieder großartig.

Weitere Informationen

Tickets sind jetzt online unter www.eventim.de und www.vaddi-concerts.de erhältlich. Bei allen bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen können die Karten ab Montag, 12. Dezember, 10 Uhr erworben werden.