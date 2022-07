5 LEA eröffnet am Mittwoch, 20. Juli, das Marktplatz Open Air Balingen 2022. Beginn ist um 19.30 Uhr. Foto: Calvin Müller

Balingen - In der Balinger Innenstadt geht es in den kommenden Tagen heiß her – nicht nur wegen der prognostizierten hochsommerlichen Temperaturen. Denn am Samstag haben die Aufbauarbeiten für das Marktplatz Open Air begonnen.

Ab Mittwoch heißt es dann Bühne frei für die Künstler. Die Ausgabe 2022 ist dabei eine ganz besondere, denn anstatt der gewohnten drei Open-Air-Abende gibt es dieses Mal gleich fünf.

LEA zum Auftakt am Mittwoch

"Die Stadt Balingen ist uns da sehr entgegen gekommen", sagt Mark Oßwald, Geschäftsführer des Veranstalters Vaddi Concerts. So gastieren nicht nur die bereits für 2020 vorgesehenen Künstler Max Giesinger, Santiano und Roland Kaiser an den traditionellen Open-Air-Tagen Freitag bis Sonntag, sondern bereits mitten in der Woche kommen die Musikfans auf ihre Kosten.

Der Abend mit Popsängerin LEA beginnt am Mittwoch um 19.30 Uhr und markiert den Auftakt der fünf Konzertabende. Niedeckens BAP spielen am Donnerstag (Beginn: 19 Uhr) auf dem Marktplatz. Das Gastspiel des Kölner Sängers und seiner Musiker ist dabei gestuhlt, alle anderen Konzerte sind Stehveranstaltungen.

Bis zu 5000 Besucher pro Abend

"Das Marktplatz Open Air ist so eine Marke geworden in den vergangenen Jahren, dass es traditionell gut läuft", freut sich Oßwald. "Es ist eines unserer stärksten Open Airs, die wir haben." Das Gastspiel von Roland Kaiser (Sonntag, 19.30 Uhr) ist schon lange ausverkauft, für Santiano (Samstag, 20 Uhr) sind nur noch wenige Restkarten verfügbar.

"An beiden Abenden werden wir die maximale Besucherzahl von 5000 auf dem Platz haben", sagt Oßwald. Bei Max Giesinger (Freitag, 20 Uhr) werden rund 3000 Besucher erwartet, bei LEA an die 2000. Die Kölschrocker wollen 1000 Fans sehen.

Parkplatz- und Verkehrssituation

Trotz der vielen Baustellen in der Stadt sollen die Besucher wie gewohnt anreisen können. "Wir weisen ja explizit keine Parkplätze aus, da man in Balingen immer einen Parkplatz findet – auch beim Einkaufen", meint Mark Oßwald. Die Parkplätze würden ausreichen, um die erwarteten Besuchermengen aufzunehmen.

"Es stehen die öffentlichen Parkplätze in der Innenstadt, beim Lindle/Bahnhof, bei der Sparkassen-Arena, bei der Bizerba-Arena sowie die Parkhäuser Wilhelmstraße, Arbeitsagentur sowie das oberste Geschoss des neuen Parkhauses der Sparkasse zur Verfügung", erklärt Jürgen Luppold, Pressesprecher der Stadt Balingen. Auch die Parkplätze bei der Stadthalle könnten die Open-Air-Besucher benutzen, nur die Parkplätze beim Freibad fielen dieses Mal weg.

Die meisten Besucher würden aus den Regionen Balingen, Albstadt, Rottweil, Tübingen, Reutlingen und Schwarzwald-Baar kommen. "Viele dürften schon einmal in Balingen gewesen sein", meint Oßwald, der explizit auch noch einmal auf die öffentlichen Verkehrsmittel hinweist.

Wochenmarkt wie gewohnt

"Am kommenden Samstag ist Wochenmarkt, der aber wie gewohnt stattfinden kann", sagt Oßwald. "Wir räumen während dieser Zeit alles Notwendige beiseite." Der Veranstalter lobt dabei das langjährige Miteinander mit der Stadt: "Wenn die Zusammenarbeit überall so reibungslos wäre wie in Balingen, dann wäre ich total glücklich."

Termin für 2023 steht bereits

Noch seien zwar keine Verträge geschlossen worden, aber Verhandlungen über eine Fortführung der langen Open-Air-Tradition sowie möglichen Künstlern gebe es bereits, bestätigt der Veranstalter. Und auch einen Termin: 20. bis 23. Juli 2023.