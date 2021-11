3 Zuversichtlich: Ninja-Warrior-Kandidat Leandro Eckstein Foto: RTL/Markus Hertrich

An diesem Freitagabend fiebern sie in Dotternhausen kräftig mit: Leandro Eckstein vom örtlichen Turnverein ist auf RTL im Abendprogramm von 20.15 Uhr an in der Sendung Ninja Warrior dabei.















Link kopiert

Dotternhausen - Der Dotternhausener Turner Leandro Eckstein nimmt die Herausforderung an und versucht, in Bestzeit durch den Parcours zu kommen. Die von Frank Buschmann und Laura Wontorra moderierte Sendung wird von 20.15 Uhr an auf RTL ausgestrahlt.

Leandro Eckstein turnt seit seinem sechsten Lebensjahr für den SV Dotternhausen. Sein Talent für diesen Sport kommt nicht von ungefähr, die Begeisterung fürs Turnen wurde ihm quasi in die Wiege gelegt: Sein Großvater Franz Eckstein galt in den Anfängen des mittlerweile 103-jährigen Sportvereins unterm Plettenberg als "Turnvater Jahn" und war Vorreiter für die heutige Turngeneration.

Erfahrener Turner

Leo, wie ihn seine Freunde alle nennen, turnte jahrelang im Oberliga-Team der TG Schömberg, wo auch sein Zwillingsbruder Michael Mannschaftskamerad war. Der mittlerweile 30-jährige turnt zwischenzeitlich wieder für den SV Dotternhausen, wo er vielen jungen Turnkameraden mit seiner ganzen Routine und Erfahrung beiseite steht.

Erste Bewerbung 2016

2016 hatte er sich für die RTL-Show das erste Mal beworben. Leider hatte es damals nicht geklappt und zwischenzeitlich war für ihn pandemiebedingt kein offizielles Casting mehr möglich.

Der Wahl-Erlanger Eckstein hat sich für den Parcours bestmöglich vorbereitet. Im Fitness-Studio und an den Turngeräten war er ebenso anzutreffen wie auch im Erlanger Ninja-Gym, das viele der Hindernisse der Original-Show simulierte. Ob Pfeilsprung, Cargo-Netzschaukel oder Sprungfedern, ob Himmelsleiter oder Drehtonne – es gibt einige knifflige Hindernisse, um am Ende vor der Finisher-Wall zu stehen, die es letztendlich zu besiegen gilt. Ein falscher Schritt oder ungeschickter Griff und die Parcours-Teilnehmer landen im Wasser, was die Disqualifikation bedeutet.

Kameraden gucken alle TV

Der Sportverein Dotternhausen ist stolz, einen "Ninja Warrior" in seinen Reihen zu haben. Zum finalen Ausgang seines Run ist derzeit nur eines klar: Die knapp 100 Mitglieder starke Turnabteilung wird an diesem Freitagabend gespannt vor dem Fernseher sitzen und ihrem Kameraden die Daumen drücken. Sollte er den Finaleinzug schaffen, dann gibt es sicher ein gebührendes Fest – auf dem Eckstein dann sicher auch mal wieder seine weltberühmte Ukulele auspacken wird.