Dotternhausen Vom Sport-Rollstuhl bis hin zum Pedelec

Dotternhausen. Vom Pedelec über den Rollstuhl bis hin zum Zuggerät und dem E-Motorrad: 2500 bis 3000 Einheiten verlassen pro Jahr die Firma PRO ACTIV Reha-Technik in Dotternhausen. Begonnen habe alles in Weilstetten in der elterlichen Garage, erzählt Geschäftsführer Jörg Sättele, der mit seinem Bruder Andreas die Firma leitet. Anlässlich des Unfalls eines Bekannten und dessen anschließender Gebundenheit an den Rollstuhl wurden Rollstuhl-Zubehörteile entwickelt und gefertigt.

Vor 25 Jahren wurde die Firma PRO ACTIV gegründet und der Firmensitz nach Dotternhausen verlegt.

Im Jahr 1989 wurde dann die erste Rollstuhl-Komponente produziert, 1992 der Fokus voll auf die Reha-Technik gelegt.