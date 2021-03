1 Heike Hirt hat am Montag ihre Stelle als Hauptamtsleiterin im Dotternhausener Rathaus angetreten. Bürgermeisterin Marion Maier und ihr Stellvertreter Wolfgang Wochner begrüßen die neue Mitarbeiterin mit Blumen und einem Geschenkkorb. Foto: Visel Foto: Schwarzwälder Bote

Kommunales: Heike Hirt absolviert am Montag ersten Arbeitstag als Hauptamtsleiterin in Dotternhausen

"Niemand kann sich vorstellen, wie ich mich über diesen Tag freue": Bürgermeisterin Marion Maier hat am Montag die neue Hauptamtsleiterin Heike Hirt im Dotternhausener Rathaus begrüßt. Auch ihr Stellvertreter Wolfgang Wochner hieß die Mitarbeiterin willkommen.

Dotternhausen. Nun ist die Rathaus-Frauschaft in der Plettenberg-Gemeinde wieder komplett. Heike Hirt werde gut in das neue Team passen, ist Maier überzeugt. Die neue Hauptamtsleiterin sei "fachlich sehr gut, zuverlässig und verantwortungsbewusst". Zur Begrüßung gab es einen Blumenstrauß und einen Geschenkkorb mit "Nervennahrung". Diese wird Hirt laut Maier brauchen, denn "es hat sich viel Arbeit angestaut".

Maier und Hirt kennen sich aus dem Landratsamt. "Wir saßen auf dem gleichen Stockwerk, hatten fachlich aber nichts miteinander zu tun", sagte Maier.

Hirt wohnt in Erlaheim und hat 18 Jahre lang im Landratsamt gearbeitet; zunächst sechs Jahr im Verkehrsamt, die vergangenen zwölf Jahre bei der Heimaufsicht. Die Situation in der Gemeinde Dotternhausen habe sie von einer Bewerbung nicht abgeschreckt, im Gegenteil: "Ich wollte mich beruflich verändern", betont die Diplom-Verwaltungswirtin. Die 51-Jährige tritt als Hauptamtsleiterin die Nachfolge von Bürgermeisterin Marion Maier an, die dieses Amt vom 1. September bis 31. Dezember 2020 inne hatte. Deren Vorgängerin war Melanie Engesser, die zum 31. August 2020 aufgehört hatte.

Der stellvertretende Bürgermeister Wolfgang Wochner bezeichnete die Arbeit im Rathaus als "große Herausforderung" für die neue Hauptsamtleiterin, die zusammen mit Maier den Neuaufbau der Gemeindeverwaltung bewerkstelligen werde. Hirt eile der Ruf voraus, eine "fleißige Frau zu sein". Sie sei eine Fachkraft, die ins Team passe. Wochner: "Die Stimmung im Rathaus ist wieder positiv." Im Namen des gesamten Gemeinderats hieß er Hirt willkommen und sicherte ihr die Unterstützung des Gremiums zu: "Scheuen Sie sich nicht, bei Fragen oder Problemen auf uns zuzukommen."

Insgesamt sei man in Dotternhausen wieder auf einem guten Weg, "was auch an den vertrauensbildenden Maßnahmen seitens des Gemeinderats liegt". Auch Wochner bekannte, dass in Dotternhausen viel zu erledigen sei. Nun müssten Gemeinderat und Verwaltung noch eine Priorisierung vornehmen. Die benötige Zeit, bat er die Bürger um Geduld: "Mit dem neuen Rathaus-Team hoffen wir, dass die Welle, die wir vor uns herschieben, wieder kleiner wird."

Auf die Hauptamtsleiterin warten viele Aufgaben. Zunächst steht am 14. März die Landtagswahl an. Dann leitet sie die Geschäftsstelle des Gemeinderats, arbeitet der Bürgermeisterin zu und ist unter anderem für den Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständig.