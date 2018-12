Dotternhausen Kandidatur für Gemeinderat ist noch offen

Erklärung nach Diskussionen im neuen Jahr

Der Verein NUZ werde sich in seinen Gremien, so Majer, im neuen Jahr über eine mögliche Kandidatur unterhalten. Dabei werde es darauf ankommen, ob auf den wohl zwei vorgesehenen bisherigen Gemeinderatslisten auch Bewerber stehen, "die nicht nur Holcim hörig sind", so Majer.