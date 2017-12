Dotternhausen (bv). Bürgermeisterin Monique Adrian lobte in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch den Einsatz der Feuerwehr beim Großbrand auf dem Aussiedlerhof am vergangenen Sonntag als "vorbildhaft". Den Rettungskräften sei bei dem zwölf Stunden dauernden Einsatz alles abverlangt worden: "Das ging über die körperliche Belastungsgrenze hinaus." Es sei gelungen, den Großteil des Stalls zu retten und alle dort untergebrachten 150 Rinder in Sicherheit zu bringen. Sie bejahte die Frage aus dem Gremium, ob die Gemeinde auch bei einer eventuellen Brandstiftung für die Kosten des Einsatzes aufkommen müsse. Adrian betonte, die Hofbesitzer hätten sich bei der Gemeinde und Feuerwehr für den Einsatz schon mehrfach bedankt. Die Brandursache sei noch nicht klar. Sie erinnerte daran, dass die Feuerwehr auch bei einem Gebäudebrand Ende November gefordert gewesen sei.