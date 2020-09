Dotternhausen Gemeinde wirbt mit Schild um Bürgermeister-Kandidaten

Dotternhausen macht es der Gemeinde Empfingen im Kreis Freudenstadt nach, die mit Plakaten entlang der A 81 nach Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters gesucht hatte.

Bisher hat sich in Dotternhausen mit Eduard Brekardin nur ein Kandidat gemeldet. Amtsverweser Alfons Kühlwein geht davon aus, dass demnächst eine zweite Bewerbung eingehen wird. Ein dritter Interessent habe zu seinem Bedauern, so Kühlwein, wieder abgesagt. Die Bewerbungsfrist endet am 12. Oktober.