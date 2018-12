Dotternhausen Aufblasbares Iglu ist ein Turntempel für die Kinder

Der Gag sei hiermit schon gelungen, so Abteilungsleiter Peter Seifriz vom SV Dotternhausen bei der Begrüßung. Mehr als 60 Kinder erfreuten sich in der Dotternhausener Sporthalle am gemeinsamen Jahresabschluss, zu dem Seifriz und die jeweiligen Übungsleiter eingeladen hatten. Diese betreuen momentan rund 70 Kinder, die in der Sporthalle ihren Spaß finden.

Die gewöhnliche Turnstunde sah zum Jahresabschluss ein wenig anders aus – denn an mehreren aufgebauten Gerätestationen konnten die Mannschaften ihre Kondition, Koordination und turnerische Geschicklichkeit zeigen. Die Stationen brachten die Kinder so richtig in Schwung. Zu den Bewegungsaufgaben zählte auch der "Turntempel", an diesem Abend einer der Höhepunkte, in dem die jungen Sportler ihre Trampolinsprünge absolvierten.

Nach dem sportliche Abschluss fand in dem "Turntempel" auch eine gemeinsame Siegerehrung statt, bevor sich alle Kinder mit ihren Übungsleitern in dem von Manuela Seifriz weihnachtlich dekorierten Sportheim bei Roten Würsten stärken durften. Die jungen SVDler stimmten mit "O Tannenbaum“ auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Abschließend wurde der Nachwuchs mit einer gebackenen "SVD- Medaille" bedacht.