Dotternhausen Alleingang stößt auf großes Unverständnis

Unmut gibt es auch bei den Bürgermeistern im Oberen Schlichemtal. Heiko Lebherz, Schultes in Ratshausen und Hausen am Tann, sagt, dass die Entschädigung bei der Bürgermeister-Dienstbesprechung vorbesprochen worden sei. Ratshausen und Hausen hätten sich daher für das zweistufige Modell ausgesprochen. Auch der Gemeinderat Dautmergen, der am gleichen Tag wie das Gremium in Dotternhausen getagt hatte, stimmte diesem zu. Dieses ist laut Bürgermeister Hans-Joachim Lippus so abgesprochen worden. "Jetzt haben wir unterschiedliche Sätze in den Gemeinden und müssen das den Aktiven erklären, die ja oft Einsätze gemeinsam ableisten", bemängelt er.

Ähnlich argumentiert der Weilener Bürgermeister Gerhard Reiner, der die Mustersatzung des Gemeindetags für den Verwaltungsverband Oberes Schlichemtal an die "örtlichen Gegebenheiten angepasst" hat. Auf Kreisebene, sagt er, sei mündlich verabredet worden, das Stufenmodell gemeinsam zu empfehlen. So sei er "erstaunt" darüber, dass Dotternhausen anders entschieden habe und zu der Aussage komme, eine einheitliche Regelung sei nicht erzielbar. "Frau Adrian hat damals dem verabredeten Modell nicht widersprochen." Reiner: "Der Dotternhausener Beschluss ist nicht optimal." Der Weilener Gemeinderat hat sich in dieser Woche für eine Erhöhung in zwei Schritten ausgesprochen.

Noch nicht entschieden haben Schömberg und Dormettingen. Der Schömberger Hauptamtsleiter Joachim Heppler informiert, dass die Stadtverwaltung das Stufen-Modell vorschlagen werde. Entschieden werde erst im neuen Jahr, die Entschädigungssätze würden rückwirkend gelten.

Auch in Dormettingen wird erst 2019 über die Entschädigungssätze Beschluss gefasst. Grund: Der Tagesordnungspunkt ist bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vertagt worden. Laut Bürgermeister Anton Müller gibt es noch Klärungsbedarf mit dem Feuerwehrausschuss. Die Entscheidung in Dotternhausen dürfte eine wichtige Rolle gespielt haben.