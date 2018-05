Voll besetzt gewesen ist die Kirche St. Martinus in Dotternhausen, wo 13 Erstkommunionkinder im Mittelpunkt der Heiligen Messe gestanden haben. In einer Prozession, begleitet durch den Musikverein, zogen die Erstkommunionkinder mit Ministranten und Pater Albert Schrenk von den Weißen Vätern in die Kirche ein. Das Thema lautete: "Mit Jesus verbunden: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben". Das Bild zeigt Pater Albert Schrenk, Alessia Muñoz Fernandez, Amelie Homola, Frieda Weier, Felicia Hoch, Nele Ritter, Tobias Münch Vorne: Amelie Horb, Clarissa Reiner, Jannik Ritter, Gabriel Bulzan, Jonas Krastl, Janne Müller und Luca Flatt. Foto: Schmidt