Dornstetten Entlaufener Hund: Keine Einfangversuche!

Die Tierschützer sind fassungslos. Zumal bereits im Suchaufruf für die Hündin klar und deutlich zu lesen ist: "keine Einfangversuche - Kimba ist extrem scheu". In einem Facebook-Post machen sie ihrer Enttäuschung Luft: "Wir bitten Euch nochmals: Bitte KEINE EINFANGVERSUCHE! Wir sind aktuell an Kimba dran. Durch die gestrige 'Suchaktion' habt ihr Kimba aus ihrem jetzigen Gebiet verscheucht. Es ist saukalt und Kimba braucht ihre Medikamente. Wir waren so nah dran sie zu sichern und jetzt fangen wir bei Null an. Wer uns unterstützen möchte, soll sich telefonisch bei uns melden. Danke."

Und über Kimbas Suchaufruf ist nun zu lesen: "Was ist denn so schwer an KEINE EINFANGVERSUCHE!! zu verstehen?? Leute, ihr riskiert das Leben eines entlaufenen Hundes der uns schon fast in der Falle saß!! Bitte seid vernünftig!!!!"

Die gute Nachricht: Die Hündin, bestätigt Dießner, ist zwischenzeitlich wieder gesichtet worden. Die Tierschützer hoffen nun, das ihnen der Mischling möglichst rasch in die Falle geht. Dafür, sagt Jacqueline Dießner, "ist es wichtig, dass Ruhe einkehrt". Und die Leute - so gut es auch gemeint sei - die Hündin ihrer Wege ziehen ließen. Der Mischling stehe ohnehin bereits unter Schock. Kimba war am vergangenen Samstag mit ihrer Besitzerin im Auto verunglückt. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt, Kimba entwischte nach dem Crash durch ein Seitenfenster. Hinzu kommt: Die Hündin ist krank und benötigt dringend ihre Medikamente.

Wer Kimba sieht, sollte sich unter der 24-Stunden-Hotline 0151/56268777 bei den Tierschützern melden. Und dann einfach weitergehen.