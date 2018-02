Dornstetten Hündin Kimba dringend gesucht

Kimbas Besitzerin hatte am Ortsausgang von Dornstetten Richtung Hörschweiler die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Wagen überschlug sich, die nach dem Crash unter Schock stehende Hündin entkam durch ein Seitenfenster und lief weg. Ihre Besitzerin wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Als Jaqueline Dießner, Sonja Scheurer und Vincente Lopez von der Facebook-Seite "Wo ist mein Hund?" von dem Unfall erfuhren, beschlossen sie zu helfen. Über das Soziale Netzwerk starteten sie einen Suchaufruf und sammelten Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vierbeiners. "Wir haben zwei Futterstellen mit Wildtierkameras eingerichtet. Eine direkt am Unfallort, eine an einer Stelle an der Kimba gesehen wurde", erzählt Dießner.