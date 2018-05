Dormettingen Zum Abschied gibt es lang anhaltenden Beifall

Stefanie Egge wechselt beruflich nach Ulm, so dass eine weitere Tätigkeit als Chorleiterin in Dormettingen nicht mehr möglich ist. Pater Franz Pfaff zelebrierte den Abschiedsgottesdienst, den der Kirchenchor unter der Leitung von Stefanie Egge mit der "Missa 4 Youth", einer modernen Messe des Komponisten Tjark Baumann, musikalisch mitgestaltete.

Patrick Egge begleitete den Chor am Keyboard, Wolfgang Jenter an der Orgel. Musikalisch abgerundet wurde die Messe vom Kirchenchor mit der Popballade "Angels" von Robbie Williams. Ute Brenner, die stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderats, und Andreas Koch, Vorsitzender des Kirchenchors, bedankten sich mit einem launigen Gedicht bei Stefanie Egge für deren engagierte Arbeit mit dem Kirchenchor. Auch Pater Franz schloss sich den Dankesworten an.

Mit dem Popsong "Africa" der Gruppe Toto beendete der Kirchenchor den Gottesdienst. Im Anschluss lud die Kirchengemeinde zum Stehempfang ein. Dort konnte sich die Gemeinde von Stefanie Egge verabschieden. Am gleichen Abend gab der Kirchenchor Dormettingen in der Unterbaldinger St.-Gallus-Kirche noch ein Kirchenkonzert mit dem Gesangverein Unterbaldingen. Bei diesem Konzert stand Stefanie Egge letztmals am Dirigentenpult.