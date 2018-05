Dormettingen Zum Abschied gibt es anhaltenden Beifall

Am gleichen Abend gab der Kirchenchor Dormettingen in der Unterbaldinger St.-Gallus-Kirche noch ein Kirchenkonzert mit dem Gesangverein Unterbaldingen. Bei diesem Konzert stand Stefanie Egge letztmals am Dirigentenpult.

Nach dem Vortrag des Kirchenchors in der voll besetzten Kirche gab es anhaltenden Beifall für den Chor und die Dirigentin. Zusammen mit dem Gesangverein Unterbaldingen ertönten zum Schluss des Konzertabends noch der Choral "Herr, Deine Güte reicht so weit" und das moderne Stück "Heaven Is A Wonderful Place".