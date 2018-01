Wie in jedem Jahr hieß es nun an Heiligabend wieder: "Herzliche Einladung zur Kinderchristmette in der Kirche St. Matthäus in Dormettingen". Viele Besucher waren der Einladung gefolgt. Die 26 Kinder hatten sich in zwei intensiven Proben auf das Krippenspiel vorbereitet. Eindrücklich zeigten die Darsteller, wie es sich damals vor mehr als 2000 Jahren zugetragen hatte, als Jesus Christus in einem ärmlichen Stall zur Welt gekommen war. Die Leiterinnen der Kinderkirche, Elisabeth Baumann, Daniela Edelmann, Nadine Gassner und Fabienne Scherer, hatten ein besonderes Krippenspiel vorbereitet: Nicht die Hirten und Schafe, sondern der Weihnachtsstern stand im Vordergrund. Die Kindersegnung durch Pater Franz Pfaff rundete die Kinderchristmette ab. Ute Brenner, die zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats, bedankte sich bei allen Beteiligten und denen, die das ganze Jahr hindurch die Kirchengemeinde mit Rat, Tat und Musik unterstützt haben. Die Jugendkapelle des Musikvereins Dormettingen verlieh der Christmette einen besonderen Rahmen. Foto: Edelmann