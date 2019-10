Dormettingen Volksbegehren "Rettet die Bienen": Landfrauen sehen Höfe in Gefahr

Vor allem mit dem Verbot von Pflanzenschutzmitteln in Landschaftsschutzgebieten, das unter anderem das Aus für einen erheblichen Teil des Obstbaus am Bodensee und des Weinbaus am Kaiserstuhl bedeuten würde, und der Halbierung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes bis 2025, durch die in Jahren mit höherem Schädlings- oder stärkerem Pilzdruck die Ernten nicht mehr ausreichend geschützt werden können, sowie die Pflicht, dass 50 Prozent Ökolandbau bis 2035 und 100 Prozent Ökolandbau auf Landesflächen ausgeführt werden müssen, missfällt nicht nur dem Bauernverband, sondern auch den Landfrauen.

Große Auswirkungen würde das Verbot von Pflanzenschutzmitteln für den Dormettinger Lindenhof bedeuten, der neben Direktvermarktung mit einem Selbstbedienungshofladen auch Schweinemast und Ackerbau betreibt. "Das Volksbegehren trifft uns mit 35 Hektar im Balinger Tal, von denen fünf Hektar FFH-Gebiet und 30 Hektar Vogelschutzgebiet sind. Die Zwangsökologisierung würde bedeuten, dass auf diesen Flächen keine Pilzkrankheiten mehr bekämpft werden können, was dazu führen würde, dass dort keine Lebensmittelproduktion wie Weizen und Dinkel und zudem auch kein Spargelanbau stattfinden kann. In den Vogelschutzgebieten soll unter anderem die Feldwachtel geschützt werden. Aufgrund des Verbots von Pflanzenschutzmitteln in Vogelschutzgebieten muss zur Beikrautregulierung gestriegelt oder gehackt werden, was zur Folge hätte, dass die Nester der bodenbrütenden Feldwachteln zerstört werden würden, so dass die Wachtelpopulation stark zurückgehen würde", erklärt Karin Steimle vom Lindenhof Dormettingen.