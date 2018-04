Zu düsterem Death Metal laufen darin drei Menschen in schwarzen Morphsuits in sehr speziellen Gangarten eine Straße entlang. Einer davon läuft in einem riesigen aufblasbaren Zorb-Ball hinter den anderen beiden her. Aufgeblasen habe man den Zorb-Ball mithilfe eines Laubbläsers, verrät uns ein Mitglied des Veranstalter-Teams, das aber lieber anonym bleiben möchte.

Für das Festival haben sich bereits mehrere namhafte Gruppen aus der Metalszene angekündigt: Unter anderem treten Dark Tranquility, Callejon und We butter the Bread with Butter auf.