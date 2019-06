Dormettingen Elements-Festival: Naturschützer kritisieren Feuerwerk

Das zumindest sagt Herbert Fuchs vom Naturschutzbund (Nabu) Zollernalbkreis: "Ein Knall stört die Vögel einmal, umso häufiger es knallt, umso schlimmer ist es demnach". Im schlimmsten Fall würden die Vögel das Nest verlassen und die Eier, beziehungsweise Küken, würden erfrieren. "Es ist aber auch so, dass ein Feuerwerk nachts weniger problematisch ist, als tagsüber. Das liegt einfach daran, dass die Vögel bei einem Feuerwerk am Tag ihr Nest nicht anfliegen können. In der Nacht sind sie in der Regel aber schon im Nest", erklärt Fuchs.

Feuerwerke sind nicht genehmigungspflichtig

Das Feuerwerk wurde im Vorfeld vom Veranstalter bei der Ortspolizei zur Anzeige gebracht, so sei es vom Gesetzgeber gefordert, sagt Bürgermeister Anton Müller aus Dormettingen. Demnach ist ein Feuerwerk nicht genehmigungspflichtig. Dennoch prüfe die Stadt natürlich, ob das Feuerwerk den Vorschriften entspricht. Es gebe verschiedene Kriterien, zum Beispiel Brandschutzvorschriften, die ein Feuerwerk erfüllen muss. Allerdings gehören dazu keine Sonderregelungen für Feuerwerke während der Brutzeit von Vögeln, erklärt der gelernte Förster. Deswegen habe es auch keinen Grund gegeben, die Anzeige des Veranstalters zu bemängeln.