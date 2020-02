Dormettingen Elements-Festival für alle Fans ab zwölf Jahren

Am Freitag legte er nun nach: mit der Premieren-Ankündigung des "Elements Festival – All Ages Edition". Die Veranstaltung soll dabei nicht nur alle Festivalneulinge im Alter ab zwölf Jahre ansprechen. "Eine Altersgrenze nach oben gibt es nicht, bei der Premiere an Christi Himmelfahrt sind alle willkommen", betont Freyberg. So könne er sich durchaus vorstellen, dass ganze Familien den Feiertag nutzen, um sich das Festival mal in Ruhe anzuschauen.

"So ein Festivalkonzept hat es deutschlandweit noch nie gegeben", betont der Cheforganisator und schwärmt: "Das ist eine absolute Neuheit in der elektronischen Festival-Szene."

Nur alkoholfreie Getränke

Aktuell hätten vor allem Jugendliche nur sehr wenige Möglichkeiten, sich auf Veranstaltungen dieser Art zu bewegen, meint Freyberg, der maßgeblich das neue Konzept mitgestaltet hat. "An diesem Tag wird es nun Jugendlichen ermöglicht, eine komplette Festivalproduktion hautnah zu erleben und Open-Air-Luft zu schnuppern."

Gemeinsam mit den lokalen Behörden seien alle Voraussetzungen geschaffen worden für ein sicheres Festival für das deutlich vielschichtigere Publikum. Eine von vielen Maßnahmen: "Alkohol wird es auf dem Gelände nicht geben, der Ausschank beschränkt sich an diesem speziellen Tag nur auf alkoholfreie Getränke."

Kein Beschränkungen gebe es dagegen bei den musikalischen Acts und dem Rahmenprogramm. "Auf der großen Hauptbühne wird von 16 bis 22 Uhr ein einzigartiges Line-Up aus international und national bekannten DJ-Acts geboten; unter anderem ist Cuebrick am Start, der in der Region eine besonders große Fanbase hat", sagt Freyberg. Außerdem werde es rund um die Hauptbühne noch so einiges geben, das das Herz der Festivalgänger höher schlagen lasse: Fotospots, verschiedene Akteure und eine Festivaloutfit-Station.

Die Tickets für das Tagesfestival mit Zutritt ab zwölf Jahre sind ab sofort erhältlich.

Weitere Infos zu allen drei Tagen gibt es unter www.elementsfestival.de.