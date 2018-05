Dormettingen Electro-Fans feiern im Sonnenschein

Aber auch der Platz vor der neuen Hauptbühne füllt sich nun. Für einen der ersten Höhepunkte des Freitags sorgt hier Zonderling, der die Menge in Stimmung für die beiden Hauptacts des Abends, Lucas & Steve und die Ostblockschlampen, bringt. Davon bekommen Nadine und ihre Freundin nicht so viel mit. Sie haben es sich in Sichtweite zur Seebühne in einer Hängematte bequem gemacht. Hier wird zwar erst am Samstag Musik gespielt, doch die beiden Electro-Fans genießen in vollen Zügen die Abendsonne. "Das ist so bequem, ich glaube, ich bleibe den Rest des Abends auch noch hier", sagt Nadine und lacht.