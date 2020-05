Dormettingen Eingeklemmter Fahrer kann keine Hilfe rufen

Die Verkehrspolizei Balingen ermittelt und sucht Zeugen. So soll der orangefarbene Klein-Lkw der Marke Citroen mit Pritsche bereits kurz vor Mitternacht in der Dormettinger Straße in Dotternhausen durch eine schleudernde Fahrweise aufgefallen sein und andere Verkehrsteilnehmer gefährdert habe. Hiweise unter Telefon 07433/264-0.

Am Lkw enstand Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Der Flurschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.