Dormettingen Daria Pflumm dirigiert erstmals

Wer nun aber glaube, dass die neue Chorleiterin lediglich "in geistlicher Musik unterwegs ist", irre gewaltig. Auch in der weltlichen Musik mit unterschiedlichen Stilrichtungen sei Pflumm als Leiterin des Frauenensembles "Aca-Bellas" zu Hause. So werde die Dirigentin den Gottesdienst auch an der Orgel begleiten. Ihr liege am Herzen, dass aus dem umfangreichen Liederverzeichnis im Gotteslob auch neue Lieder in der Gemeinde gesungen werden.