Dormettingen Auf Suche nach dem perfekten Bild

Geöffnet ist die Schau bis 25 November, montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr, sonntags von 14 bis 17 Uhr.

Auch im Rahmen dieser Ausstellung haben die Organisatoren wieder ein Rahmenprogramm geplant. So ist am Sonntag, 18. November, ab 14 Uhr "Kulturkaffee und mehr" im Pfarrhaus und im Pfarrsaal. Zudem gibt es ab 15.30 Uhr einen Vortrag in der Kirche, und die Bücherei im Pfarrhaus ist ebenfalls geöffnet. Am Sonntag, 25. November, findet die Kunstausstellung von 14 bis 17 Uhr im Rathaus statt, Finissage im Bürgersaal mit Musik und Sekt ist ab 16 Uhr.