Dormettingen "20 Jahre sind genug"

Dabei betont der 57-Jährige, dass die Zusammenarbeit im Gremium und mit dem Bürgermeister "sehr gut und konstruktiv" sei: "Von daher gibt es keinen Grund, aufzuhören." Alle Räte beherzigten den Grundsatz "alles für die Gemeinde", wenngleich es im Gremium unterschiedliche Meinungen gebe und auch kontrovers diskutiert werde. "Aber wir sind bestrebt, nach außen Einigkeit zu zeigen."

Dass die Arbeit harmonisch, offen, sachbezogen und zielführend sei, erkenne man daran, dass in Dormettingen sehr viel geleistet worden sei. Weckenmann: "Ich habe meine Tätigkeit im Gemeinderat noch keine Minute bereut." Nun aber sei es für ihn an der Zeit, aufzuhören, um künftig mehr Zeit für die Familie zu haben. Außer ihm werden auch Andrea Edelmann und Ottmar Wendt nicht mehr antreten. Zur Erinnerung: Bei der Wahl 2014 hatten sich alle acht damals amtierenden Räte zur Wiederwahl gestellt.

Die Suche nach Kandidaten für die Wahl im Mai 2019 läuft. So hat das Gremium bereits einen "Kandidatenaufruf" veröffentlicht. Weckenmann geht davon aus, dass man eine Liste aufstellen wird, auf der doppelt so viele Kandidaten wie zu wählende Ratsmitglieder, in Dormettingen sind es acht, stehen dürfen.