Seit inzwischen zwei Jahren ist „Helenes Herzstück“ geschlossen, der Erlaheimer Dorfladen. Die Hoffnung, dass diese Lücke in der Nahversorgung des Geislinger Teilorts wieder geschlossen werden kann, besteht jedoch weiter.

2021 hatte die damalige Pächterin des Ladens nach drei Jahren aufgegeben. Ihre direkte Nachfolgerin stellte nach lediglich sechs Wochen fest, dass der Betrieb sich nicht rechne. Danach bemühten sich die Stadtverwaltung, der Ortsvorsteher und die Eigentümerin darum, einen neuen Pächter für „Helenes Herzstück“ zu finden.

Das schien im April des vergangenen Jahres zu fruchten: Die Firma Chrisma aus Pliezhausen wollte in Erlaheim einen ihrer erfolgreichen „Tante M“-Selbstbedienungsläden einrichten, ein Franchise-Nehmer schien gefunden, der 21. November 2022 war als Eröffnungstermin bereits festgelegt.

Die für November 2022 geplante Eröffnung platzte

Doch im Oktober dann die Ernüchterung: Einen Monat vor der geplanten Eröffnung wurde diese seitens der Chrisma GmbH abgesagt.

Die Begründung: Die Person, die den Erlaheimer Selbstbedienungsladen führen sollte, habe das Vorhaben aus persönlichen Gründen abgebrochen. Seither steht das kleine Ladenlokal in der Erlaheimer Karlstraße weiter leer.

Daran, dass das Nahversorgungskonzept ohne Personal in der Region nicht funktionieren würde, liegt das wohl nicht: An fünf anderen Standorten allein im Zollernalbkreis bestehen inzwischen Tante-M-Läden .

Doch auch für die Erlaheim gibt es noch Hoffnung: Die Chrisma GmbH hatte nach der abgesagten Eröffnung versprochen, einen anderen, neuen Ladeninhaber zu finden. Nun scheint sich eine Lösung anzubahnen.

Unternehmen im Gespräch mit möglichem Betreiber

Geislingens Hauptamtsleiter Christian Volk bestätigt auf Frage unserer Redaktion: „Nach unseren Informationen befindet sich ,Tante M’ wieder in Gesprächen mit einem potentiellen Franchisenehmer. Wir sind daher nach wie vor optimistisch, dass ,Tante M’ für den Standort in Erlaheim jemand findet, der den Laden übernehmen wird.“ Der lange Leerstand von „Helenes Herzstück“ den Start des neuen Ladenkonzepts erschweren: Die vergangenen beiden Jahre mussten sich die Erlaheimer damit arrangieren, Waren des täglichen Bedarfs ausschließlich außerhalb des Orts bekommen zu können.

Andererseits bietet der Erlaheimer Laden etwas, was kein Discounter in der nächsten Gemeinde bieten kann: Nur vor Ort kann man seine Nachbarn treffen, miteinander schwätzen und den neuesten Dorfklatsch austauschen. Das war schon zu Zeiten der namensgebenden Eigentümerin Helene Ott so und könnte auch unter der Marke „Tante M“ wieder funktionieren.

