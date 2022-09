4 Das Fassanstich von Ortsvorsteher Manfred Moosmann ist gelungen, was auch OBin Dorothee Eisenlohr freut. Foto: Ziechaus

Vergangenes Wochenende noch Metalacker, nun Dorffest: Zwischen den beiden Kirchen an der Hauptstraße feierte die Gemeinde die Vereinigung von evangelisch und katholisch Tennenbronn vor 100 Jahren.















Link kopiert

Schramberg-Tennenbronn - Mit dem Fassanstich auf der Bühne am Dorfplatz wurde das Fest mit drei gezielten Schlägen eröffnet. Die Bühne war übrigens eine Woche zuvor noch beim Metalacker im Trombach im Einsatz.

Bei seinem ersten Fassanstich bewies Ortsvorsteher Manfred Moosmann ein ruhiges und sicheres Händchen, so dass der begehrte Gerstensaft kaum spritzte, sondern als dichter Schaum die Krüge füllte. Mit Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr konnte er auf das Dorffest anstoßen und mit den ersten Gästen von Gemeinderäten, Ortschaftsräten und Vereinen das Fest eröffnen.

Auch das Badner Lied erklingt

Nach dem zehnjährigen Jubiläum der Eingemeindung 2016 könne man jetzt die Vereinigung der beiden Dörfer vor 100 Jahren feiern, hatte Dorothee Eisenlohr erinnert. Dazu stimmte der Musikverein Harmonie "Böhmische Liebe" an und unterhielt die Besucher mit Polka und Walzer an den Ständen der Vereine rund um den Dorfplatz.

Zum Abschluss erklang das Badner Lied unter dem schwungvollen Dirigenten Manfred Moosmann. Mit Blech und Pauken stimmte Alcaputti zur folgenden Partynacht ein und legte mit "Narcotic" und "Walking in Sunshine" fetzig vor.

Band "Hautnah" legt los

Da konnte die Band "Hautnah" nahtlos anschließen und setzte mit einem Prosit auf Gemütlichkeit und steigerte mit Stimmungsliedern in eine bewegte Partynacht mit den Dorfkindern. Da sind alle dabei, von dem schönen Land Tirol über die Sierra Madre und Sweet Caroline bis nach Waterloo. So wird Leyla zu Cordula in Grün und endet auch nicht im Sirtaki.

Da passte es wie die Faust aufs Auge, dass der SC Freiburg just an diesem Abend die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen hatte – mit dem Tennenbronner Christian Günter als Kapitän. Das wurde nicht nur in der Schirmbar beim FV Tennenbronn gebührend gefeiert.