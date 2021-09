1 Werner Göckler (links) und Jürgen Detel sind Fahrradfahrer aus Überzeugung. Die Verkehrsverbindungen für Radfahrer sind aus ihrer Sicht ausbaufähig, so auch zwischen Steinhofen und Engstlatt. Foto: Kauffmann

Es hagelte bereits Kritik am Neubau der beiden Kreisverkehre bei Steinhofen: Warum haben die Verkehrsbehörden nicht auch Fahrradwege mit in die Planungen aufgenommen? Haben die Planer das schlicht verschlafen?

Steinhofen/Engstlatt - Werner Göckler aus Steinhofen, ist überzeugt, dass ein Fahrradweg an dieser Stelle her muss. Er hat sich deshalb bereits Mitte 2019 ans Straßenbauamt in Balingen gewandt. Kurz nach Bekanntwerden der Baumaßnahme schrieb er: "Mich würde interessieren, ob bei dieser Maßnahme auch an die Sicherheit von Radfahrern gedacht wird." Zwischen Steinhofen und Engstlatt gebe es weder Radstreifen, noch Fahrradwege – was die viel befahrene Strecke für Radler gefährlich mache.

