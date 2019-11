Donaueschingen/VS Familie Busch im "Fittest Family Germany"-Finale

Alle fünf waren überglücklich nach dem Finaleinzug. Vor allem Papa Peter Busch standen nach der gezeigten Leistung seiner Familie die Tränen in den Augen, "für die ich mich kein bisschen schäme", so das Familienoberhaupt.

Der Donaueschinger Florian Harwath, Grossneffe von Silvia Busch, der als Nachrücker für den verletzten Peter ins Familienteam nachrückte, kam im Halbfinale ein Stück weit an seine Grenzen. ""Ich war zu Beginn natürlich sehr aufgeregt, da ich so etwas auch noch nie gemacht hatte", so der Donaueschinger. "Aber der Einzug ins Finale war ein super Gefühl, und nun freue ich mich auf die Entscheidung in Hamburg".

Konkurrenz aus Villingen

Für die Villinger Familie Burkard lief es zunächst nicht optimal, sie kamen in der ersten Herausforderung nur auf den letzten Platz. Dann aber in der zweiten Challenge mit den Sandsäcken kletterten sie auf Rang zwei. Es folgte der große Auftritt von Siska Burkard. Sie meisterte ihre Herausforderung – bei der nur ein weibliches Familienmitglied einer jeden Familie antreten musste – mit Bravour und gewann den dritten Durchgang. Dennoch blieben auch sie vom "Eliminator" nicht verschont. Dort setzten sie sich gegen ihre Mitstreiter durch und zogen somit ins Finale ein.

Nun kommt es am heutigen Samstag zum großen Showdown im Finale, und man darf gespannt sein, ob sich nicht vielleicht eine der Familien aus der Region die 100 000 Euro Siegprämie schnappt.

Die Familien müssen in drei Wochen verschiedene sportliche Wettkämpfe, darunter knifflige Hindernis-Parcours, bewältigen. Die stärksten vier Familien schafften es ins Finale. Sie kämpfen diesen Samstag, 11.55 Uhr Sat1, um 100 000 Euro Preisgeld. Besonders spannend: Neben Familie Busch mit zwei gebürtigen Donaueschingern ist auch noch Familie Burkard aus Villingen mit am Start. Somit kämpfen zwei regionale Teams um den Titel "Fittest Family Germany".