Donaueschingen Reitturnier-Desaster spitzt sich zu

Doch es könnte durchaus sein, dass Gerichte diesen Punkt klären müssen. Für OB Pauly ein Weg, den er sich vorstellen kann: "Dies haben letztendlich die Gremien zu entscheiden, aber das Fürstenhaus zwingt uns ja regelrecht, vor Gericht zu gehen." Zeitnah möchte er die Gesellschafterversammlung der Reitturnier GmbH und die Fraktionssprecher über den Sachverhalt informieren. "Beide Gremien waren die gesamte Zeit über über den Stand der Vertragsverhandlungen informiert." Über die aktuellen Entwicklungen dürfte aber nicht nur das Rathaus überrascht sein, sondern auch die Stadträte.

Doch was ist nun eigentlich das Problem? Weniger dürfte es an der Abwicklung des Reitturniers liegen, als an der Frage, was passiert, wenn die Veranstaltung einmal nicht mehr sein sollte. Eine Frage, die für OB Pauly eher zweitrangig: "Wir wollen ja einen Vertrag, um das Reitturnier langfristig fortführen zu können." Es ist allerdings ein Punkt, der dem Fürstenhaus sehr am Herzen liegt. Denn der 1978er-Vertrag regelt diese Abwicklung genau: Das Fürstenhaus könnte die Immobilien, die die Stadt im Schlosspark für das Reitturnier errichtet hat, kaufen. Die Summe ist allerdings nicht geregelt. Die Bereitschaft zum Ankauf der Gebäude hat das Fürstenhaus der Reitturnier GmbH gleichzeitig mit der Kündigung mitgeteilt. Kauft das Fürstenhaus nicht, könnte die Stadt das Gelände erwerben, wäre dann Besitzer einer Insel inmitten des fürstlichen Eigentums und könnte mit damit eigene Pläne verfolgen.

Vorstöße zum Kauf seitens der Stadt gab es bereits seit 2008. Damals wurde der Grund auch neu bewertet und nicht mehr die Richtwerte für Baugrund, sondern für Landwirtschaftliche Grundstücke angesetzt. Die Rede ist von wesentlich geringeren Werten, die nun gelten sollen. "Im Zweifelsfall würde das ein Sachverständiger klären", so Pauly. Allerdings will das Fürstenhaus auf keinen Fall verkaufen. Und die Stadt? "Wir sind nicht daran interessiert, das Grundstück zu kaufen", sagt Pauly und stellt sich die Frage, warum das Fürstenhaus dann genau den Schritt geht, mit der die Klausel zum Tragen kommen könnte. Dort ist die Antwort klar: Ziel des Fürstenhauses ist es nach eigenen Angaben, einen "zeitgemäßen Vertrag zu verhandeln, der den über die letzten 40 Jahren geänderten Anforderungen Rechnung trägt und allen Beteiligten Rechtssicherheit gibt." Während es so scheint, als dass Stadtverwaltung und Fürstenhaus keinen gemeinsamen Nenner finden und die Zeit der Gespräche – trotz beidseitiger Bekundungen – vorbei ist, liegt nun die Entscheidung beim Gemeinderat. Denn dort muss sowohl über den Inhalt des Vertrages, als auch über einen Gang vor Gericht entschieden werden.