Donaueschingen Reitturnier: Fürstenhaus kündigt Vertrag

»Gleichzeitig wollen wir weder das Reitturnier, noch den Familienbesitz gefährden.«

Im Rathaus wurde der Schritt des Fürstenhauses mit Erstaunen und Bedauern aufgenommen. Da sowohl OB Erik Pauly als auch Bürgermeister Bernhard Kaiser derzeit im Urlaub sind, lag es an Andreas Haller, Geschäftsführer der Reitturnier GmbH, auf die Hiobsbotschaft zu reagieren, die im Rathaus doch für einige Aufregung sorgte und Bürgermeister Kaiser den einen oder anderen Anruf in seinem Urlaub bescherte. Man habe sich auf »einem konstruktiven und zielführenden Weg kurz vor dem Gesamtkonsens« befunden, teilt Andreas Haller mit. Die Reitturnier GmbH sei jedoch optimistisch, zeitnah mit den Vertretern des Hauses Fürstenberg an den Verhandlungstisch zurückzukehren, um die Gespräche im Sinne einer einvernehmlichen Lösung zu einem erfolgreichen Abschluss bringen zu können. »Es soll hierbei angeknüpft werden an die jahrzehntelange erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Familie zu Fürstenberg und der Stadt Donaueschingen, ohne die nicht zuletzt das Reitturnier in seiner heutigen Form kaum vorstellbar wäre«, so Haller.

Sichtlich ist man im Rathaus nun um Schadensbegrenzung bemüht. Schließlich ist das Reitturnier mit seiner über 60-jährigen Tradition ein »sportliches Großereignis, ein Alleinstellungsmerkmal mit Premiumcharakter, das Jahr für Jahr internationalen Spitzensport nach Donaueschingen bringt«. Als Aushängeschild trage das Turnier zur positiven Wahrnehmung Donaueschingens bei und strahle dabei weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Es habe sich über die vergangenen Jahre zu einem Ereignis entwickelt, das auch nicht Pferdesportbegeisterte zu unterhalten und faszinieren vermag. »Die Durchführung des Reitturniers besitzt daher für die Reitturnier Donaueschingen GmbH und die Stadt Donaueschingen höchste Priorität«, so der Geschäftsführer.