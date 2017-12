Donaueschingen Materialien für die Frühförderstelle

Donaueschingen. Nachdem die DJK Donaueschingen ihr Angebot im Bereich des Rehasportes leider aufgeben musste, hat er seine Materialien unter den Einrichtungen als Spende verteilt, aus deren Kreisen bislang die Sportler kamen.

Nun können sich Klein- und Vorschulkinder an den Materialien erfreuen, die in der Psychomotorikgruppe angewendet werden. In der Beratungsstelle werden jährlich bis zu 140 Kinder beziehungsweise deren Erziehungsberechtigte gefördert und beraten.

Ebenso besuchen die Frühförderer die Kindergärten des Einzugsgebietes und beraten auch hier Erzieher beziehungsweise bieten bei einer höheren Anzahl von zu betreuenden Kindern gegebenenfalls auch eine Frühfördergruppe vor Ort an.