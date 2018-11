Donaueschingen Gäste aus Russland

Die in Rostov am Don gelegene Schule ist seit 2014 Partnerschule des Gymnasiums in Donaueschingen.Sie ist ungefähr so groß wie das deutsche pendant, umfasst aber auch eine Grundschule. Dieses Mal richtete sich der Blick auf die unterschiedlichen Bildungs- und Erziehungssysteme. Ebenfalls ein zentrales Anliegen ist die Förderung des interkulturellen Austauschs. Die russischen Schüler konnten beim Besuch im Zunftmuseum Donaueschingen, dem Besuch des Schlosses in Sigmaringen sowie Stadtführungen in Donaueschingen und Freiburg mehr über Land und Leute erfahren. Ein Gegenbesuch in Rostov ist für April 2019 geplant. Heute verabschiedet sich die Gruppe und fliegt von Stuttgart zurück.