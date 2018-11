Donaueschingen Ein Paukenschlag für Brian Maier

Gute Voraussetzungen hat Maier allemal. Bei "Jugend musiziert" wurde er zwischen 2012 und 2016 jedes Mal Bundespreisträger, mindestens dreimal sogar erster. Während seiner Schulzeit nahm er an vielen Orchesterprojekten in der Region teil. Seine erste Bewerbung an einer Hochschule führte ihn sogleich zum Erfolg. Für die Aufnahmeprüfung hatte er zuvor ein dreiviertel Jahr lang mehrere Stunden täglich geübt. Die Musikschule Donaueschingen stellte ihm dafür nicht nur Raum und Instrumente bereit, auch kostenlosen Theorieunterricht hätte er bekommen können. Parallel zu seinem Studium, das nun seit gut zwei Monaten läuft, spielt er bereits im Hochschulorchester. Wie es ihm gefällt? "Sehr gut. Wenn man etwas hat, was Spaß macht, ist es einfach schön, diese Sache auch zum Beruf zu machen."

Jens Willi wurde 1975 in Oberndorf am Neckar geboren. Nach einer Lehre zum Elektroniker studierte er ab 1997 bis 2004 Schlagzeug in Darmstadt. Parallel zum Studium spielte er in mehreren Orchestern, darunter im SWR Rundfunkorchester in Kaiserslautern. Seit 2005 ergänzt er das Lehrerkollegium an der Musikschule Donaueschingen und unterrichtet zugleich an der Musikschule St. Georgen sowie ihren Außenstellen in Triberg und Furtwangen.