Donaueschingen Ausfall von Veranstaltungen trifft Fürstenberg-Brauerei hart

Bei dem Besuch der Fürstenberg-Brauerei in Donaueschingen sprach er laut einer Pressemitteilung seines Büros mit Geschäftsführer Georg Schwende sowohl über politische Rahmenbedingungen als auch über die durch Corona bedingten Veränderungen in der Arbeitswelt. Schwende zeigte sich optimistisch, dass der erfolgreiche Weg des Unternehmens anhält: "In den letzten Monaten vor der Corona-Pandemie lief es wirklich gut für Fürstenberg."

Während im Bereich der Gastronomie, und damit im Fassbier-Geschäft, ganz langsam wieder ein Umsatzanstieg zu vermelden sei, treffe der Ausfall von Veranstaltungen und Events die Veranstalter und auch die Brauerei hart. "Wir liegen jedoch im Lebensmittelhandel deutlich über Plan und über dem Vorjahr", so Schwende. Thorsten Frei hofft für die Gastronomie auf ein Licht am Horizont. Er berichtete laut Mitteilung über positive Rückmeldungen aus diesem Bereich.