In den Wintermonaten kümmern sich die Technischen Dienste der Donaustadt auf einer Gemarkungsfläche von 105 Quadratkilometern um hunderte von Kilometern Straßen und Gehwege sowie um etliche Hektar Plätze und Freiflächen. Von den 40 Beschäftigen der Technischen Dienste sind etwas die Hälfte in den Winterdienst eingebunden. Sie sind mit vier großen und drei kleinen Fahrzeugen sowie Handgeräten im Einsatz. In den Ortsteilen versehen mehrere Fremdunternehmer den Winterdienst.