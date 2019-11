Dobel Wer ist noch auf Betrüger hereingefallen?

Aufgrund der weiteren Ermittlungen ergab sich inzwischen der Hinweis, dass zumindest ein noch nicht ermittelter weiterer Kaufinteressent an besagtem Nachmittag auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Dobel zugegen war, um sich ein Fahrzeug anzuschauen. Der Kauf war wohl an den Preisvorstellungen gescheitert.

Dieser sowie mögliche weitere Kaufinteressenten sind wichtige Zeugen und werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Calw unter der Telefonnummer 07051/8030-303 zu melden.