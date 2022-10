1 Im Stammheimer Feld wurde fünf Mal in einer Nacht in verschiedenen Gebäuden eingebrochen. Foto: © AA+W – stock.adobe.com

Fünf Einbrüche in nur einer Nacht: Der Diebeszug zu Beginn des Monats im Stammheimer Feld hat Aufsehen erregt. Das Landeskriminalamt (LKA) erklärt nun die Hintergründe zu solchen Taten – und schätzt ein, ob das noch einmal passieren könnte.















Calw - Fenster und Türen aufgebrochen, Räume durchwühlt, teilweise fehlte Geld: Für manch einen begann der Arbeitstag im Stammheimer Feld am 7. Oktober mit einem Schock. Gleich fünf Einbrüche wurden in der Nacht zuvor in dem Calwer Industriegebiet verübt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Polizei-Sprecherin Sabine Maag vom zuständigen Präsidium in Pforzheim sagt auf Nachfrage unserer Redaktion: "Leider hat sich bislang noch keine sogenannte heiße Spur ergeben."