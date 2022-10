1 Gleich an fünf Standorten haben Einbrecher in nur einer Nacht im Stammheimer Feld zugeschlagen (Symbolfoto). Foto: Marks/dpa

Haben Serien-Einbrecher das Stammheimer Feld als Tatort für sich entdeckt? In nur einer Nacht suchten Diebe fünf Gebäudekomplexe heim, richteten hohen Schaden an und waren offenbar auf Bargeld aus. Die bange Frage: Kommen sie wieder?















Link kopiert

Calw - Für einige Menschen, die im Stammheimer Feld arbeiten, dürfte der Freitag mit einem Schreck begonnen haben. Fenster und Türen aufgebrochen, Räume durchwühlt, teilweise fehlte Geld. Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, sind in der Nacht von Donnerstag gleich fünf nahe beieinander liegende Gebäudekomplexe verschiedener Betriebe von dreisten Einbrechern heimgesucht worden.

Die Taten

In einen Betrieb in der Robert-Bosch-Straße gelangten die Täter den Angaben der Polizei zufolge über ein Fenster an einer Gebäudeseite, richteten dort einen Schaden von rund 4000 Euro an. Im Inneren entwendeten die Diebe Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.

Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich erbeuteten die Einbrecher aus der nächsten Firma in derselben Straße. Dort waren diese über ein Fenster im Obergeschoss eingedrungen und hatten einen Büroraum durchsucht.

Am dritten Tatort, in der Max-Planck-Straße, drangen die Unbekannten über ein Bürofenster im Erdgeschoss ein, suchten mehrere Büroräume heim, durchsuchten Schränke. Offenbar machten die Täter hier zwar keine Beute, hinterließen beim Einbruch allerdings einen Schaden an mehreren Türen von geschätzten 15 000 Euro.

In eine Firma in der Schützenstraße gelangten die Täter, indem sie mittels flexen und hebeln brachial ein Fenster öffneten. Auch hier fanden sie wohl nichts zum Stehlen. Der genaue Sachschaden wird noch ermittelt.

Zuletzt kletterten die Einbrecher über den Zaun einer Firma in der Carl-Benz-Straße und gelangten auf noch unbekannte Weise ins Innere, brachen Schränke auf und entwendeten neben Kleingeld auch ein gebrauchtes Handy im Wert von rund 400 Euro.

Die Täter

Bislang, so berichtet die Polizei, sei noch unklar, ob die Taten, die sich in derselben Nacht ereigneten, auch jeweils von denselben Einbrechern verübt wurden. Wie Sabine Maag, Sprecherin des Polizeipräsidiums Pforzheim, auf Anfrage unserer Redaktion erklärte, stehe jedoch die Vermutung im Raum, dass die Einbrüche von Profis begangen wurden, die von Ort zu Ort ziehen.

Darauf deute hin, dass die Diebe es offenbar vor allem auf Bargeld abgesehen hatten und, wie es scheint, möglichst viel Beute in kurzer Zeit machen wollten. Ein Gewerbegebiet heimzusuchen, um Bargeld zu erbeuten, sei zudem nicht das übliche Vorgehen von örtlichen Gelegenheitstätern. Die Ermittlungen seien aber noch ganz am Anfang, schränkte Maag ein.

Besondere Gefahr im Stammheimer Feld?

Ob das Stammheimer Feld möglicherweise sogar von denselben Tätern in absehbarer Zeit erneut heimgesucht wird, dazu lässt sich – ohne Glaskugel – verständlicherweise kaum etwas sicher sagen.

Dennoch, so erläutert Polizeisprecherin Maag, zeige die Erfahrung, dass häufig rund um aktuelle Tatorte erst mal nichts mehr passiere. Eine Garantie darauf gebe es natürlich nicht, warnt Maag. Wenn Täter jedoch wüssten, dass in der Nachbarschaft ermittelt werde, hielten sie sich von dort in der Regel zumindest vorläufig fern.

Das rät die Polizei

Generell hat die Polizei einige Verhaltenstipps parat, um sich vor Einbrechern zu schützen – beispielsweise, unbedingt Haustüren abzuschließen, Fenster nicht gekippt zu lassen oder bei verdächtigen Beobachtungen die Polizei zu rufen. Viele weitere nützliche Tipps sind darüber hinaus auf der Internetseite https://www.k-einbruch.de/ zu finden. Nicht zuletzt könne auch eine Beratung durch die Polizei selbst erfolgen.

Zeugen gesucht

Wer im Stammheimer Feld etwas Verdächtiges beobachtet hat, insbesondere am Freitag, 7. Oktober, zwischen 0.30 Uhr und 7 Uhr, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051/1 61 35 11 zu melden.