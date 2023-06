Laut Zahlen des Statistischen Landesamtes hat sich der Tourismus in Baden-Württemberg in der Sommersaison 2022 wieder deutlich erholt. Es wurden rund 13 Millionen Ankünfte und knapp 34 Millionen Übernachtungen verzeichnet. Zahlen, die belegen, wie attraktiv unsere Region ist. Doch wer ständig von einer solch herrlichen Landschaft umgeben ist, läuft Gefahr, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen. Deshalb nehmen wir Sie mit, den Schwarzwald, die Schwäbische Alb, die Ortenau und den Bodensee neu zu entdecken.

Auftakt mit Wanderexpertin Christine Thürmer

Unsere Handreichung mit ausgesuchten Wegen, tollen Routen und einmaligen Plätzen finden Sie acht Wochen lang dreimal in der Woche in Ihrer Tageszeitung oder kompakt im Internet. Damit für jeden Geschmack, für jede Altersgruppe und für jeden Anlass auch wirklich etwas dabei ist, haben wir die Wochen nach Themen geordnet: Wandern, Radfahren, Action, Wellness & Entspannung, Genuss, Für Groß und Klein sowie Sehenswürdigkeiten und Städtereisen. Redakteure, Reise-Autoren, Tourismus-Experten, Influencer und bekannte Gesichter aus Baden-Württemberg berichten und sorgen für viel Inspirationen.

Zum Auftakt in der kommenden Woche haben wir mit Christine Thürmer gesprochen, die mehr als 60 000 Kilometer zu Fuß unterwegs war. Die Wanderexpertin plädiert dafür, lieber einen Müllsack als eine Unterhose einzupacken und sich von dem Satz „Ich bin nicht fit genug“, nicht vom Wandern abhalten zu lassen. Wer nach dieser Lektüre Lust bekommen hat, die Region mit Rucksack zu erkunden, dem schlagen wir gleich noch besondere Wege vor. Wege, auf denen man Wandern oder auch Radfahren kann. Denn ums Biken geht es in der zweiten Woche. Und mit etwas Glück gewinnen Sie vielleicht sogar ein E-Mountainbike (20. bis 22. Juni).

Märchenhaft romantisch und tierisch kuschelig

Bei Hochseilgärten, Kanufahrten, Rivertrekking, Indy-Kart und Klettern ist Action angesagt (27. bis 29. Juni), bevor wir in der vierten Woche die schönsten Möglichkeiten für Erholung und Wellness (4. bis 6. Juli) verraten. Unter anderem geht’s um Waldbaden und besondere Parkanlagen.

Lust auf Kulinarik? Dann empfehlen wir Ihnen Schlemmen unter Tannen, einen Kuhstall oder zünftige Wanderhütten. Egal, für was Sie sich entscheiden: Genuss ist garantiert (11. bis 13. Juli). Märchenhaft, romantisch, tierisch und kuschelig wird’s in der Woche, die Für Groß und Klein (18. bis 20. Juli) überschrieben ist. Und wem es mal wieder nach Kultur ist, landet im Bereich Sehenswürdigkeiten (25. bis 27. Juli) bestimmt einen Treffer.

Übrigens: Ganz nah dran an all den Freizeitaktivitäten sind unsere Influencer, die zahlreiche Wanderwege, Fahrradtouren, Gastronomie und vieles mehr getestet haben – und begeistert waren. So schildert beispielsweise Nina Witzemann: „Durch die neue Redaktionsserie habe ich meine eigene Heimat auf eine vielseitige Art neu kennen lernen dürfen.“ Und Selina Kipp ergänzt: „Es gibt so viele kleine und große Abenteuer direkt vor unserer Haustür. Die Ausflugsserie macht es einfach, sie zu entdecken.“

Vielerorts kommt es auf den Blickwinkel an

Zum Abschluss unserer Serie laden wir Sie zu abwechslungsreichen Städte-Trips (1. bis 3. August) ein. Unsere Autoren haben Ungewöhnliches und Empfehlenswertes zusammengetragen, die das Stadtleben mit einem anderen Blickwinkel erleben lassen. Und wer weiß, vielleicht packt Sie die Reiselust und Sie planen anhand dieser Lektüre Ihr nächstes Traum-Wochenende?

Apropos Planen: Bekannte Gesichter aus Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik verraten in der Rubrik „Mein nächstes Mal“, was sie in nächster Zukunft machen möchten. Kostprobe? Die Kabarettistinnen Doris Reichenauer und Petra Binder („Dui do on de sell“) träumen zum Beispiel von Thailand und machen sich auf den Weg in einen Biergarten bei Horb…

Im Online-Bereich gibt es darüber hinaus noch zahlreiche attraktive Preise zu gewinnen – von der Wanderjacke, über Eintrittskarten für Thermen und Gartenschauen bis hin zu Kochkursen.

Welchen Ausflugstipp haben Sie für uns? Was wird im Schwarzwald, auf der Alb, in der Ortenau oder am Bodensee überbewertet, und wo sollte man mindestens einmal gewesen sein? Schreiben Sie uns: karin.zeger@schwarzwaelder-bote.de.