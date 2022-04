1 Ein absoluter Publikumsmagnet: der UCI Mountainbike Weltcup 2022 in Albstadt. Foto: Küstenbrück

Nach zwei schwierigen Corona-Jahren dürfen sich die Radsportfans wieder auf Mountainbike-Events der Extraklasse freuen. Albstadt, Freudenstadt, Furtwangen und Titisee-Neustadt werden wieder zum Anziehungspunkt der nationalen und internationalen Elite.















Die großen Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. In Scharen dürfen die Mountainbike-Fans wieder an die Strecken pilgern. Hier ein Überblick über die Highlights des Jahres.

UCI Mountainbike-Weltcup in Albstadt wieder mit Fans

Der Countdown läuft bereits für das erste Highlight des Jahres. Die Elite des Mountainbike-Sports trifft sich vom 6. bis 8. Mai im Albstädter Bullentäle. Nachdem die Rennen 2021 ohne Zuschauer ausgetragen wurden, kehren die Mountainbike-Fans nun an die Strecke zurück. Die Weltcup-Saison in der Disziplin Cross Country wurde bereits im März mit dem ersten Rennwochenende im französischen Lourdes eröffnet und im April mit dem zweiten Event im brasilianischen Petropolis fortgesetzt. Nun, steht Albstadt auf dem Terminplan.

2500 Teilnehmer beim 26. Albstadt-Bike-Marathon

Nach den Profis dürfen sich auch die Amateure freuen. Am Samstag, 9. Juli, werden sich in Albstadt wieder 2500 Mountainbiker auf die 83 Kilometer lange Strecke begeben. Dabei sind rund 2000 Höhenmeter zu bewältigen. Wie immer, wird die Strecke wieder von zahllosen Fans gesäumt sein. Und bis zur großen Herausforderung wird noch eifrig trainiert.

Schwarzwald Bike Marathon feiert Jubiläum

Am Wochenende 10. und 11. September steigt in Furtwangen die 25. Auflage des "Schwarzwald Bike Marathon“. Seit einem Vierteljahrhundert ist der Event Publikumsmagnet, Fixpunkt im Terminkalender und einer der sportlichen Höhepunkte im Herzen des Hochschwarzwalds. Der sportliche Wettkampf in einer der schönsten Rad-Regionen Deutschlands ist zugleich ein Wettbewerb für den guten Zweck: Fünf Euro der Startgebühr sowie nicht abgeholte Preisgelder erhält die Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe in Furtwangen, die sich um schwerkranke Kinder und deren Familien kümmert.

Mountainbike-Bundesliga in Freudenstadt

Im Frühherbst steht auch das siebte von acht Rennen der Mountainbike-Bundesliga in Freudenstadt auf dem Programm. Der Lauf in Freudenstadt am 17. beziehungsweise 18. September bleibt den Elite Frauen und Männern vorbehalten.

Deutsche Meisterschaften in Titisee-Neustadt

Ende September rückt Titisee-Neustadt in den Fokus. Im beschaulichen Kurort im Hochschwarzwald werden die Deutschen Meister gesucht. Die Titelkämpfe in der Disziplin Short Track werden am 30. September ermittelt. Der Mountainbike-Marathon in Titisee-Neustadt steht für 2. Oktober im Kalender.