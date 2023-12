Die freie Stunde fällt weg: Parken in Albstadt wird teurer

Parken in Albstadt wird teurer

1 Die erste Stunde kostenlos in der Tiefgarage Bürgerturm? Damit ist’s vorbei. Foto: Martin Kistner

Knapper als sonst ist die Abstimmung im Gemeinderat Albstadt über die Neufestsetzung der Parkgebühren ausgefallen. Außerdem hat sich dort – für alle überraschend – eine Koalition zusammengefunden, die der Not geschuldet war: der Not der Händler.









Link kopiert



Wenn Daniela Steinhart-Schwab von der CDU und Friedrich Rau von Bündnis ’90/Die Grünen ins selbe Horn stoßen, dann kommt das nicht alle Tage vor: Gewöhnlich sind die Inhaberin einer Metzgerei in der Marktstraße und der Architekt, der mitten im Hufeisen wohnt, geteilter Meinung was die Notwendigkeit von Zufahrtsmöglichkeiten in die Innenstadt angeht.