8 Der FC 08 Villingen hat daheim gegen den FC Schalke 04 verloren. Foto: Marc Eich

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 hat mit einem 4:1-Sieg beim Oberligisten FC 08 Villingen die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Für die Königsblauen war es gegen aufopferungsvoll kämpfende Nullachter jedoch ein hartes Stück Arbeit.

Villingen-Schwenningen - In der Anfangsphase war das Spiel beider Mannschaften von aggressivem Pressing geprägt. Die Villinger setzten den großen Favoriten früh unter Druck und waren damit zu Beginn sehr erfolgreich. Die Schalker kamen durch Thomas Ouwejan (7.) und Neuzugang Rodrigo Zalazar (15.) zu zwei ersten Abschlüssen, ohne aber große Gefahr auszustrahlen. Doch in der 17. Minute bekam Marius Bülter im Zentrum den Ball und kombinierte sich mithilfe eines einfachen Doppelpasses mit Dominick Drexler durch die Hintermannschaft der Nullachter. Mit einem überlegten Abschluss durch die Beine von 08-Keeper Andrea Hoxha erzielte Bülter den 1:0-Führungstreffer für die Knappen.

Dem Außenseiter war die Verunsicherung einige Minuten lang anzumerken. Direkt nach dem Führungstreffer hatte Schalkes Star-Stürmer Simon Terodde (19.) die große Chance zum 2:0, doch Patrick Peters rettete noch auf der Torlinie. In der Folge kam der Oberligist immer besser ins Spiel, war phasenweise sogar die spielerisch bessere Mannschaft – und belohnte sich. Kapitän Dragan Ovuka schickte mit einem schönen Chip-Pass Leon Albrecht über den rechten Flügel auf die Reise. Dessen Hereingabe wurde im Fünfmeterraum von Nedzad Plavci in der 31. Minute zum 1:1-Ausgleich verwertet. Der Zweitligist tat sich weiter schwer und kam vor der Pause nicht mehr zu nennenswerten Chancen.

Nach dem Seitenwechsel drehten die Knappen jedoch auf. Zalazar verwertete in der 49. Minute einen Abpraller nach eigener Ecke aus 15 Metern zur erneuten Führung. Weniger als zwei Minuten später war es erneut Bülter, der zum 3:1 traf. Dass der Villinger Frederick Bruno zum Zeitpunkt des dritten Schalker Treffers nach einem Zweikampf blutend am Boden lag, sorgte für Proteste auf Seiten der Gastgeber und Wortgefechte zwischen den Verantwortlichen beider Klubs.

Nach dem Tor zum 3:1 hatten die Schalker merklich Rückenwind und kontrollierten das Geschehen weitestgehend. Die Nullachter agierten weiterhin aggressiv, waren präsent in den Zweikämpfen, liefen dem Rückstand aber vergebens hinterher. Doch auch die Königsblauen wurden nur noch selten zwingend – Terodde war bis zu seiner Auswechslung in der 70. Minute komplett abgemeldet. Obwohl Chancen eher Mangelware waren, wurde Schalke immer dominanter, Villingen hatte kaum noch Zugriff im Mittelfeld.

So auch in der 79. Minute, als der eingewechselte Iaroslav Mikhailov nach Zuspiel von Marcin Kaminski an der Strafraumgrenze unbedrängt zum Abschluss kam und mit seinem Treffer zum 4:1 für die Vorentscheidung sorgte. Beide Mannschaften hatten in der Schlussphase noch die ein oder andere Gelegenheit, doch am Ende blieb es beim 4:1-Sieg für die Schalker.

