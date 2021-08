1 Schafft der FC 08 Villingen die Sensation? Foto: Kienzler

Der FC 08 Villingen steht als südbadischer Verbandspokalsieger erneut im DFB-Pokal. Gegner ist kein geringerer als Traditionsclub und Ex-Bundesligist FC Schalke 04. Es ist das Duell David gegen Goliath.

Es ist ein Wiedersehen mit dem Revierclub. Am 20. August 2016 gastierten die "Königsblauen" bereits im DFB-Pokal im Villinger Friedengrund.

Vor fünf Jahren stand am Ende eine 1:4-Niederlage zu Buche. Auch dieses Mal ist die neu formierte Mannschaft von Trainer Marcel Yahyaijan bis in die Haarspitzen motiviert und gewillt vor 6000 Zuschauern in der MS-Technologie Arena nach 90 oder 120 Minuten die Sensation zu schaffen. Wir sind nahe am Geschehen.

Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Hier geht es zu unserem Liveticker: