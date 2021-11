1 Ein sportliches Heimspiel wird die Etappe für Nils Politt. Ob der Radprofi wie dieses Jahr auch bei der Deutschland-Tour 2022 jubeln darf? Foto: Thissen/dpa

Radsportfans aufgepasst: Im kommenden Jahr wartet ein ganz besonderes Ereignis. Die Deutschland-Tour macht in Schiltach Halt. Am 28. August starten die Profis dort zu ihrer Finaletappe nach Stuttgart.















Schiltach - Ein Tag, den sich vor allem Radsportfans dick im Kalender eintragen sollten: Der Startschuss zur letzten Etappe der Deutschland-Tour 2022 fällt am Sonntag, 28. August, in Schiltach. Vom Schwarzwald geht es für die Profis der Tour – übrigens Deutschlands einziges Etappenrennen der Männer-Elite – nach Stuttgart. Dort wird auf der Theodor-Heuss-Straße über den Gesamtsieg entschieden.

Hansgrohe macht’s möglich

Deutschlands bedeutendstes Radrennen macht damit erstmals Station im Schwarzwald. "Schiltach bietet mit der Altstadtkulisse aus historischen Fachwerkhäusern den malerischen Rahmen, um in den Finalsonntag der Deutschland Tour zu starten", sind die Verantwortlichen überzeugt. Der Stopp kommt nicht von ungefähr: Immerhin hat Hansgrohe dort seinen Hauptsitz. Der Armaturenhersteller ist durch das Titelsponsoring des Profi-Radsport-Teams Bora-Hansgrohe eng mit dem Radsport verbunden.

"Extra-Motivation" für Nils Politt

Daher könnte die Schlussetappe vor allem für Nils Politt, der für das Team an den Start geht und dieses Jahr auch an der großen Tour de France einen Etappensieg feiern durfte, zum sportlichen Heimspiel werden. Von Schiltach führt die Etappe nach Stuttgart, dem Ort seines ersten Profi-Siegs, was laut Mitteilung wohl für "Extra-Motivation beim Titelverteidiger sorgen" wird.

Freude in Schiltach ist groß

Auch Schiltachs Bürgermeister Thomas Haas blickt auf den nächsten August: "Schiltach freut sich, Gastgeber der Deutschland Tour zu sein. Die weltbesten Radsportler kommen an einem Sommersonntag zu uns in den Schwarzwald. Das wird nicht nur für die Schiltacher zu einem Höhepunkt, sondern auch für viele Gäste der Anlass für einen Ausflug nach Schiltach. Herzlich Willkommen – am besten auf dem Rad", meint er dazu.

Lange drauf hingearbeitet

Und Marc André Palm, Marketingchef bei Hansgrohe, ergänzt: "Lange haben wir von einer Etappe mit Start in der Flößerstadt gesprochen. Großartig, dass die gemeinsame Kooperation mit der Deutschland-Tour das größte deutsche Radsportspektakel vor die Tore der Hansgrohe-Group bringt. Gemeinsam mit der Stadt Schiltach und dem Organisator freuen wir uns auf eine spannende Schlussetappe in die Landeshauptstadt Stuttgart." Und schiebt nach: "Natürlich drücke ich den Profis vom Team Bora-Hansgrohe alle Daumen."

Die Deutschland-Tour wird im kommenden Jahr erstmals an fünf Tagen ausgetragen. Das Radsportfestival startet am 24. August mit einem Prolog und feiert am 28. August in Stuttgart das große Finale.