Mal eben kurz auf ein Croissant nach Straßburg? In Paris durchs Marais streifen? Surfen in Biarritz? Eine Radtour entlang der Loire? Seit diesem Montag (12. Juni) um 10 Uhr können sich 18- bis 27-Jährige mit Wohnsitz in Deutschland oder Frankreich für den kostenlosen deutsch-französischen Freundschaftspass registrieren lassen.

Damit können sie zwischen dem 1. Juli und dem 31. Dezember einen Monat lang das jeweilige Nachbarland bereisen. Wer umsonst zu den Nachbarn fahren will, muss schnell sein: Jeweils 30.000 Fahrkarten werden auf deutscher und französischer Seite vergeben. Wer zuerst kommt, fährt zuerst – und vor allem umsonst.

Der Freundschaftspass gilt für einen Monat. Innerhalb dieses Zeitraums können die Züge des Nah- und Fernverkehrs in Frankreich an sieben frei wählbaren Tagen genutzt werden. An diesen sieben Tagen, die nicht zusammenhängend genutzt werden müssen, können die jungen Reisenden in Frankreich mit so vielen Zügen reisen, wie sie wollen.

Anlass der Aktion ist der 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags, mit dem die Bundesrepublik und Frankreich ihre Zusammenarbeit und Freundschaft besiegelten.

Alle Infos und die Registrierungsseite finden Sie hier

Ein Tagesausflug über den Rhein ins Elsass ist immer eine Zugfahrt wert – in unserer Bildergalerie haben wir Tipps für Kurzbesuche nahe der deutsch-französischen Grenze gesammelt.