Deutschland und Frankreich stellen jungen Menschen zwischen 18 und 27 Jahren insgesamt 60.000 kostenlose Bahntickets aus, um die deutsch-französische Freundschaft zu stärken. Das Ticket ist ab 10 Uhr am Montag auf der Website für den deutsch-französischen Freundschaftspass erhältlich und gilt in der zweiten Jahreshälfte für einen Monat im Nah- und Fernverkehr des jeweiligen Nachbarlandes.

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) nannte das Ticket am Wochenende ein „tolles Angebot für junge Menschen“, um den 60. Jahrestag des Elysee-Vertrags zu begehen, des ersten Abkommens zur deutsch-französischem Zusammenarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg.

Elysee-Vertrag trat vor 60 Jahren in Kraft

„Die aktuellen Geschehnisse in Europa zeigen, wie wichtig der gegenseitige Austausch für das Fortbestehen eines friedlichen und demokratischen Europas ist“, sagte Wissing: „Mit der Aktion setzen wir außerdem ein Zeichen für das klimafreundliche Reisen per Bahn.“ Er wolle alle jungen Leute ermuntern, diese Gelegenheit zu nutzen.

Am 22. Januar 1963 unterzeichneten Staatspräsident Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer in Paris den Elysee-Vertrag, der dann am 2. Juli in Kraft trat. Das Bild vom Handschlag der beiden Staatsmänner war von großer Symbolkraft. Demonstrativ wollten sie die immer wieder beschworene Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich beenden.