Dessous aus Albstadt: Warum Mey mit einer „Body-Positivity-Aktivistin“ zusammenarbeitet

1 Die Firma Mey mit Sitz in Albstadt-Lautlingen widmet den Themen „Plus Size“ und „Body Positivity“ eine ganze Seite auf ihrer Homepage. (Archivbild) Foto: Eyrich

Die Firma Mey widmet eine ganze Seite ihrer Homepage den Themen „Plus Size“ und „Body Positivity“. Außerdem arbeitet sie mit der Body-Positivity-Aktivistin Sarina Nowak zusammen.









Curvy- und Plus-Size-Models sind nicht mehr von den Laufstegen dieser Welt wegzudenken. Nahezu jede Mode-Marke wirbt inzwischen auch mit Frauen, die nicht „Size Zero“ (also Kleidergröße 32) tragen, sondern größere Größen. So auch die Firma Mey. Doch damit nicht genug: Der Wäsche-Hersteller aus Albstadt-Lautlingen widmet sogar eine ganze Seite seiner Homepage den Themen „Plus Size“ und „Body Positivity“. Doch warum räumt Mey diesen Themen so viel Platz ein?