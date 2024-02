Demos gegen Rechtsextremismus: Jugendliche verteidigen die Demokratie

1 Seit geraumer Zeit gehen deutschlandweit, wie hier in Freiburg, Menschen gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie auf die Straßen. Und auch in den Jugendgemeinderäten im Südwesten ist man hellhöriger denn je. Foto: dpa/Valentin Gensch

Während Baden-Württemberg nun auch gegen den Rechtsextremismus auf die Straßen geht, beobachten die Jugendgemeinderäte im Südwesten schon länger den deutschlandweiten Rechtsruck mit Sorge. Um dagegen anzukommen setzt man auf Bildung und Sensibilisierung, um demokratische Prinzipien zu stärken.









Die Stimmung in Deutschland ist derzeit erhitzt. Demonstrationen gegen Rechtsextremismus haben in den vergangenen Wochen Städte der gesamten Republik eingenommen. Bürger aller Altersgruppen und Schichten stehen gemeinsam auf – gegen Rassismus und für die Demokratie. So auch hier im Südwesten. Ein Ende ist nicht abzusehen – schon jetzt sind weitere Demonstrationen angekündigt.